Наверное, все женщины мечтают проводить жизнь в изяществе: путешествовать по всему миру, отдыхать в престижных отелях, наслаждаться высококлассными ресторанами и ночными клубами, посещать предстоящие мероприятия и, конечно же, наслаждаться вниманием, которым окружает их общество.



Чтобы это осуществить, нужно постоянно иметь высокие доходы. Но при этом важен гибкий график работы. Иначе как успеть следить за собой и модой?

Лучше всего это соответствует сфере досуга, которая долгое время является популярной по всему миру. Сопровождение мужчин абсолютно законно с точки зрения законодательства. Для работы в Турции девушкам не требуются специфические навыки или особое образование.

Поэтому работа в этой сфере может принести высокие доходы, не вынуждая моделей заниматься трудной работой. Мы расскажем подробно, что такое сфера досуга и в чем особенность услуги сопровождения.

Работа в Анкаре для девушек из провинции

Анкара – столица Турции с населением 5,8 млн. человек. Площадь города – 25 600 кв. км. Анкару основали примерно за 1200 лет до н.э., и это один из старейших городов мира. Средняя зарплата в городе около 1 000 долларов. Но в сфере досуга девушка сможет получать в 10 раз больше!

В среднем новичок в этой сфере может зарабатывать около 500-700$ в день без опыта работы.

Максимальная сумма заработка не ограничена и зависит от нескольких факторов:

типаж модели;

опыт;

щедрость клиента;

детали заказа.

Всем известно, что мужчины больше предпочитают стройных девушек, но в Турции это немного не работает. Турки любят просто славянок, и им не особо важна модельная внешность. Да, девушка должна ухаживать за собой, но идеальные параметры не важны.

Чем больше опыта, тем выше работа в Анкаре для девушек приносит заработок. Всё-таки со временем дамы понимают, как и когда действовать, как расположить клиента. И всё это поможет разбогатеть. Сюда же отнесем щедрость клиента. Но тут проблем быть не должно – почти все турки щедрые.

Чем сложнее заказ, тем больше денег дама получит. Если это светский вечер на пару часов, то стоимость услуг одна. Если нужно отправиться с клиентом на несколько дней в рабочую поездку или на отдых, то ценник будет выше.

Как развиваться в этой сфере

Высокая прибыль, которую можно получить здесь, привлекает множество молодых и привлекательных женщин, уверенных, что их внешность позволит им завоевать весь мир. Однако, реальность далека от простоты – большие деньги можно заработать абсолютно всем, даже не имея опыта.

Но перейти на новый уровень доходности сможет только та модель, которая продолжает совершенствоваться и развиваться. Обычно такие девушки попадают в категорию VIP и работают по совершенно другим тарифам.

Чтобы развиваться в своей отрасли, становиться известной, нужно:

найти хорошее агентство;

выбрать псевдоним;

создать идеальное портфолио;

научиться этикету.

Каждая женщина ищет свой индивидуальный путь, который лучше всего подходит для ее саморазвития и совершенствования. Некоторые ищут дополнительное образование, другие ведут блоги и аккаунты в социальных сетях. Но а кто-то строит карьеру на подиумах и становятся лицом известных брендов.

Работа в Анкаре для девушек открывает безграничные возможности. И девочки только сами могут ограничить себя в чём-то. Мы советуем ничего не бояться и действовать. И только тогда ваша мечта может оказаться явью!